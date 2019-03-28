Son Dakika Haberleri: Adana'da İçme Suyu Yüzde 20 Ucuzluyor

Adana'da İçme Suyu Yüzde 20 Ucuzluyor

16 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, seçimden sonra ilk icraatının içme suyu fiyatlarında yüzde 20 indirim sağlamak olacağını duyurdu.

Adana'da İçme Suyu Yüzde 20 Ucuzluyor, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, seçimden sonra ilk icraatının içme suyu fiyatlarında yüzde 20 indirim sağlamak olacağını duyurdu.

5 yıllık hizmet döneminde içme suyu tarifelerinde yüzde 30'luk indirim yaptıklarını vurgulayan Sözlü, Adana'nın ülke genelinde en ucuz içme suyu tüketen illerin başında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Hizmet döneminde Adana genelinde bin 917 kilometre içme suyu şebekesi tesis eden, 218 mahalleye kaliteli içme suyunu sağladıklarını belirten Sözlü, "Adanalıların desteğiyle göreve geldiğimiz 2014 yılından bu yana içme suyunda yüzde 30'luk indirim gerçekleştirdik. Türkiye'nin ilk 12 büyükşehir belediyesi arasında Adana Su ve Kanalizasyon İşleri olarak en ucuz suyu halkımıza sunuyoruz. Allah'ın izni, halkımızın desteğiyle 31 Mart Yerel Seçimleri'nde de Cumhur İttifakı olarak güven tazeleyeceğiz" dedi.

Sözlü, şehit yakınları ve gazilerin içme suyunu ücretsiz tüketmeye devam edeceğini, engelli vatandaşların da içme suyu faturalarını yüzde 50 indirimli ödemeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
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