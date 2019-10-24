Son Dakika Haberleri: Adana'da "İcra İflas Hukuku" semineri
Son Dakika Güncel Adana'da 'İcra İflas Hukuku' semineri

Adana'da "İcra İflas Hukuku" semineri

34 dakika önce

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Adana Barosu tarafından "İcra İflas Hukuku" eğitim semineri düzenlendi.

Adana'da

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Adana Barosu tarafından "İcra İflas Hukuku" eğitim semineri düzenlendi.

Adana Baro Başkanı Veli Küçük, bir otelde yapılan ve çok sayıda avukatın katıldığı seminerin açılışında yaptığı konuşmada, icra iflas hukukunun avukatların hayatlarının her alanında ilgilendiği önemli ve temel bir alan olduğunu söyledi.

Moderatörlüğünü, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi ve Adana Barosu avukatlarından Selen Berna Ünlüatlı'nın yaptığı seminerin ilk bölümünde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Evren Kılıçoğlu, İzmir Barosu avukatı Talih Uyar sunum yaptı.

Daha sonra avukatların soruları cevaplandırıldı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:50 Kaynak: AA
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