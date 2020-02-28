Adana'da İdlib'deki saldırıya tepki - Son Dakika

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) 33 askerimizin şehit olduğu 32 askerimizin de yaralandığı saldırıyı kınayarak, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.



Cuma namazının ardından Ulu Cami önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına yüzlerce kişi katıldı.



Basın açıklamasını okuyan ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, İslam alemi için mübarek sayılan bir gecede Suriye'nin İdlib bölgesinden gelen bir haberin milletimizi derinden yaraladığını, saldırının bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi. Eraslan, "Sadece mazlumların haklarını değil aynı zamanda ülkemizin sınırlarını da koruyarak milletimize yönelik tehditleri bertaraf etmeye çalışan ordumuza yönelik gerçekleştirilen bu hain saldırıyı hiçbir bahanenin ardına sığınmadan lanetliyoruz, Türkiye'nin Suriye iç savaşından bu yana rejim ve destekçileri tarafından sivillere yönelik barbarca saldırılarına karşı mazlumdan yana tavır alması ve zalimlere karşı duruşunu gücü nispetinde göstermesi insani ve imani bir tepkidir" ifadelerini kullandı.



Başkan Mahmut Eraslan, ASİM üyesi 50 STK adına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"En baştan beri Suriyeli mültecilerin güven içinde yaşamalarını sağlayacak bir bölge oluşturmak için İdlib'e insani yardım başlatan ve bölge halkının huzurunu sağlamaya çalışan Türkiye, pozisyonunu net bir şekilde uluslararası sisteme ilan etmiştir. Türkiye, bölgedeki hamleleriyle uluslararası katillerin bölgeyi uzun vadede kaos ve kargaşaya sürükleyecek planlarını deşifre etmektedir. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye'deki mevcut konjonktüre karşı net siyasi ve askeri duruşu ülkemizin istikbali açısından hayati önem taşımaktadır. Bu önemi fark eden Adanalı STK'lar olarak Türkiye'nin sağlam, ahlaki ve ilkeli duruşunu desteklediğimiz, Türk devletinin bundan sonra bölge halklarının ve ülkemizin yararına alacağı her kararı destekleyeceğimizi ilan ediyoruz."



Mültecilere Avrupa kapılarının açıldığını hatırlatan Eraslan, "Bununla birlikte her elim olayda olduğu gibi bu olayın ardından da sosyal medyada bilgi kirliliğine şahit oluyoruz. Bu noktada üzerimize düşen resmi makamların açıklamalarına itibar etmek ve birliğimizi beraberliğimizi en önemlisi de kardeşliğimizi muhafaza etmektir. Bilinmelidir ki yüreğimiz kanıyor. Bugün bizim için ayrışma değil, birleşme günüdür. Şehitlerimizin acısı tazedir ve kanları yerde kalmamalıdır. İşte bu yüzden bugün cepheleşmeye değil birleştirmeye, ötekileştirmeye değil kardeşliğe ihtiyacımız vardır" diye konuştu.



Mahmut Eraslan'ın açıklamaları sırasında alanda toplanan vatandaşlar çeşitli sloganlar atarak saldırıyı kınadı. - ADANA