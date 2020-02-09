Adana'da ihale yolsuzluğu operasyonunda 64 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da ihale yolsuzluğu operasyonunda 64 tutuklama

6 saat önce

ADANA'da 3 kardeşin lidederliğinde devleti 48 olayda toplam 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen çetenin 64 üyesi tutuklandı.

Adana'da ihale yolsuzluğu operasyonunda 64 tutuklama, System.String[]

ADANA'da 3 kardeşin lidederliğinde devleti 48 olayda toplam 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen çetenin 64 üyesi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 ilde 4 üniversite, 36 hastane ve 8 okul kantini için yapılan 48 ihalede, devleti 90 milyon TL zarara uğrattığı iddia edilen 158'i şirket sahibi, 10'u kamu görevlisi 168 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri de şüphelilere yönelik 4 Şubat sabahı, 34 ilde şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltı kararı verilen 168 şüpheliden 151'i gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 133 değişik çaplarda mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 130 av tüfeği kartuşu, 2 uyuşturucu hap, 284 gram esrar ele geçirildi.

İHALEYE GİRENLERİ TEHDİT ETMİŞLER

Şebekenin liderliğini Derviş B.'nin yaptığı, yardımcılarının ise iki kardeşi Kerem ve Ekrem B.'nin olduğu öğrenilirken, 3 şüpheli operasyon günü Kırşehir'e ihaleye gitmek üzere yola çıktıklarında yakalandıkları belirlendi. Öte yandan Derviş B. ve kardeşlerinin ihaleye girmek isteyenleri tehdit ettikleri, bu kişilerden yaklaşık 150 bin lira para aldıkları öne sürüldü. Polisin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin bu yöntemle Türkiye genelinde aldıkları ihalaler sayesinde kazandığı paralarla çok sayıda ev, villa, arazi ve lüks otomobil aldıkları iddia edildi.

TUTUKLANDILAR

Operasyon kapsamında 151 şüpheli gözaltına alınıp, 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Lider konumda bulunan 3 kardeşin de aralarında bulunduğu 64 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 kişiye ev hapsi tedbiri konuldu, 32 şüpheli adli kontrol şartı, diğer şüpheliler ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:45 Kaynak: DHA
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