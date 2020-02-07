Adana'da ihaleye fesat operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da ihaleye fesat operasyonu - Son Dakika

Adana'da ihaleye fesat operasyonu

6 saat önce

Adana'da ihaleye fesat operasyonuADANA'da, 26 kentte üniversite, hastane ve okul kantinlerinin ihalelerine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 151 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi.

Adana'da ihaleye fesat operasyonu

ADANA'da, 26 kentte üniversite, hastane ve okul kantinlerinin ihalelerine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 151 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 ilde üniversite, hastane ve okul kantinleri için yapılan 48 ihalede, devleti 90 milyon TL zarara uğrattığı iddia edilen 158'i şirket sahibi, 10'u kamu görevlisi 168 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri de şüphelilere yönelik 4 Şubat Salı sabahı, 34 ilde şafak vakti operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda aralarında çete lideri Derviş B.'nin de bulunduğu 151 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tapu ele geçirildi.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 40 şüpheli dün ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 15'i tutuklandı. 52 şüpheli de polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 59 şüpheli ise bu sabah adliyeye gönderildi.

Adana'da ihaleye fesat operasyonu

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi
Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi
18:31 Çağatay Ulusoy'un yeni askerlik fotoğrafları ortaya çıktı
17:32 Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın üstsüz pozu olay oldu
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 19:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da ihaleye fesat operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]