Adana?da ihaleye fesat operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana?da ihaleye fesat operasyonu - Son Dakika

Adana?da ihaleye fesat operasyonu

6 saat önce

ADANA'da, 26 kentte üniversite, hastane ve okul kantinlerinin ihalelerine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 151 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi.

Adana?da ihaleye fesat operasyonu, System.String[]

ADANA'da, 26 kentte üniversite, hastane ve okul kantinlerinin ihalelerine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 151 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 ilde üniversite, hastane ve okul kantinleri için yapılan 48 ihalede, devleti 90 milyon TL zarara uğrattığı iddia edilen 158'i şirket sahibi, 10'u kamu görevlisi 168 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri de şüphelilere yönelik 4 Şubat Salı sabahı, 34 ilde şafak vakti operasyon düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda aralarında çete lideri Derviş B.'nin de bulunduğu 151 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tapu ele geçirildi.

Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 40 şüpheli dün ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 15'i tutuklandı. 52 şüpheli de polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 59 şüpheli ise bu sabah adliyeye gönderildi.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüsle mücadelede görevli eczacı 10 gün aralıksız çalıştıktan sonra öldü
Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu Babasının "Sevgilisi var" diye katlettiği Şeyma'nın cenazesinde annesinin feryadı yürek dağladı Suriye sınırına 200 araçlık askeri konvoy gönderildi

Son Dakika Haberleri
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı
18:39 Youtuber Reynmen yeni şarkısı Leila ile dünya listelerine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:15:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana?da ihaleye fesat operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]