Adana'da İhtiyaç Sahibi Aileye Yardım

Adana Valiliği, çeşitli hastalıkları nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan baba ile eşi ve çocuklarına yardım eli uzattı.

Adana Valiliği, çeşitli hastalıkları nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan baba ile eşi ve çocuklarına yardım eli uzattı.



Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde KOAH, bel ağrısı, görme kaybı ve işitme bozukluğu gibi hastalıkları yüzünden uzun zamandır bir işte çalışamayan baba İsmet Uyumaz ile eşi ve 3 çocuğunun, harabeye dönmüş evde verdiği yaşam mücadelesinden haberdar olan Valilik harekete geçti.



İlgili kurumlar aracılığıyla aileye nakdi yardım, çocuklar için eğitim yardımı ile gıda kolisi desteğinde bulunuldu. Evin harap durumdaki pencereleri de yenilendi.



Aileye bazı belediyeler de kıyafet, gıda ve yakacak yardımı yaptı.



"Yardım yapanlardan Allah razı olsun"



İsmet Uyumaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli hastalıkları bulunduğunu, bunlarla ilgili raporlarının mevcut olduğunu söyledi.



KOAH hastalığının kendisini çok zorladığını anlatan Uyumaz, "Yardım yapanlardan, Sayın Valimiz Mahmut Demirtaş'tan Allah razı olsun. Bizi zor durumda bırakmadılar, yetiştiler. Geldiler, durumumu gördüler, yardım ettiler." diye konuştu.



Uyumaz, bel ağrısının da çalışmasına engel teşkil ettiğini aktararak, "Çalışamıyorum. Bir çocuğumu 16 yaşında kaybettim. Yaşasa 18 yaşında olacaktı. Ondan önce de 48 günlük bebeğimi kaybettim. Perişan oldum ben, çocukların ölümü beni yıktı. Ailemle yardımlarla yaşam mücadelesi veriyoruz." ifadesini kullandı.

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