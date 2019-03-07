Son Dakika Haberleri: Adana'da İhtiyaç Sahibi Aileye Yardımlar Sürüyor

Adana'da İhtiyaç Sahibi Aileye Yardımlar Sürüyor

1 saat önce

Adana Valiliği, çeşitli hastalıkları nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan baba ile eşi ve çocuklarına yardımlarını sürdürüyor.

Adana'da İhtiyaç Sahibi Aileye Yardımlar Sürüyor, System.String[]
Adana Valiliği, çeşitli hastalıkları nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan baba ile eşi ve çocuklarına yardımlarını sürdürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde KOAH, bel ağrısı, görme kaybı ve işitme bozukluğu gibi hastalıkları yüzünden uzun zamandır bir işte çalışamayan baba İsmet Uyumaz ile eşi ve 3 çocuğunun, harabeye dönmüş evde verdiği yaşam mücadelesinden haberdar olan Valilik aileye yeni yardımlar yaptı.

İlgili kurumlar aracılığıyla nakdi yardım, çocuklar için eğitim yardımı ile gıda kolisi desteğinde bulunulmasının ardından pencereleri de yenilenen ev, boyatıldı.

Öte yandan evin içine bazı yeni eşyalar da getirilerek ailenin daha düzenli bir ortamda yaşaması sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:16 Kaynak: AA

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