Adana'da ihtiyaç sahiplerine 39 bin 358 gıda kolisi verildi - Son Dakika

Adana'da ihtiyaç sahiplerine 39 bin 358 gıda kolisi dağıtıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik, kaymakamlıklar ve hayırseverlerin desteğiyle Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi verildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, dayanışma ve yardımlaşma duygularını pekiştiren ramazanda tüm vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

Yapılan yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Demirtaş, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin il genelinde çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

Demirtaş, koronavirüsle mücadele faaliyetleri kapsamında uygulanan tedbirlerin vatandaşları mağdur etmemesi için devletin her türlü önlemi aldığını aktardı.