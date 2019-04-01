Son Dakika Haberleri: Adana'da İkamet Yangını

Adana'da İkamet Yangını

1 saat önce

Adana'da, bir evin damındaki odada çıkan yangın hasara neden oldu.

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Adana'da, bir evin damındaki odada çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı evin damındaki odada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden evin sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirerek evden uzaklaştı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yoğun duman nedeniyle müdahalede zorlanan ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

Kullanılmayan eşyaların koyulduğu odadaki yangın hasara neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:12 Kaynak: AA

Seyhan, Gürselpaşa Mahallesi, Adana, Güncel
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