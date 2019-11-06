Son Dakika Haberleri: Adana'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Adana'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

Adana'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Adana'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.


Olay, saat 17.30 sıralarında Yüreğir İlçesi Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceden husumetli olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Sabah S., Zeki B. ve oğlu Mustafa B.'yi tabancayla vurarak yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Zeki B.'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Mustafa B.'yi ise Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Zeki B. hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Zeki B.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayın şüphelisi Sabah S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Yüreğir, Sabah, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteorolojiden sevindiren haber: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek
Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü Altunizade metrobüs durağında yine izdiham yaşandı! Vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi Minik Cihan'ın mucize kurtuluşu! İmdadına ağabeyi yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 07:09:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]