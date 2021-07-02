Adana'da iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Göller Yaylası'nda husumetli iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle yaşanan bıçaklı kavgada C.K. (39) ve M.K. (57) ile diğer aileden Y.K, (53) A.K. (55) ve B.K. (23) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.K. ve B.K. ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.