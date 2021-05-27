Adana'da iki aile arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde K.Y. ile B.Y. çifti arasında tartışma çıktı.
Evdeki sesleri duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çifti ayırdı. Daha sonra evin önüne gelen çiftin yakınları arasında kavga çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Kavgada yaralanan 1 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
Kaynak: AA
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