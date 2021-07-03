İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, C.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Adana 'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Adana'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 4 bin 537 yeni vaka tespit edildi

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