Adana'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.
Göller Yaylası'nda husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, C.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen M.K tutuklanırken, C.K. serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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