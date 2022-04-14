İki aracın gizli bölmelerinden gümrük kaçağı 205 cep telefonu çıktı - Son Dakika
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İki aracın gizli bölmelerinden gümrük kaçağı 205 cep telefonu çıktı

14.04.2022 10:33

Adana'da iki aracın gizli bölmelerinde gümrük kaçağı 205 cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da iki aracın gizli bölmelerinde gümrük kaçağı 205 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla otomobil ve hafif ticari araçla kente kaçak cep telefonu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakalarını tespit ettikleri iki aracı Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurarak aradı.

Otomobilin koltuğunun içinde, hafif ticari aracın da tabanındaki gizli bölmede gümrük kaçağı 205 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki sürücü, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki aracın gizli bölmelerinden gümrük kaçağı 205 cep telefonu çıktı - Son Dakika


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