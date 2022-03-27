Adana'da iki çocuğun cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da iki çocuğun cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı

27.03.2022 10:05
Adana'da iki çocuğun cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı

Adana'da iki çocuğun cep telefonlarını çalarak motosikletle kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da iki çocuğun cep telefonlarını çalarak motosikletle kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mobilyacılar Sitesi'nde M.A. (14) ve M.K'nin (16) cep telefonlarının 2 motosikletli şüpheli tarafından çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Y.E. ve S.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheliler ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öte yandan, cep telefonu çalınan çocuklardan birinin şüphelileri kovalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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