Adana'da iki çocuğun cep telefonunu çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da iki çocuğun cep telefonlarını çalarak motosikletle kaçan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mobilyacılar Sitesi'nde M.A. (14) ve M.K'nin (16) cep telefonlarının 2 motosikletli şüpheli tarafından çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin Y.E. ve S.Ş. olduğu tespit edildi. Şüpheliler ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Öte yandan, cep telefonu çalınan çocuklardan birinin şüphelileri kovalama anı güvenlik kamerasına yansıdı.