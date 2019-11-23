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Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
6 saat önce
Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:12 Kaynak: AA
Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.
Yaralılardan durumu ağır olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Özel Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli ise polisin yaptığı çalışması sonucu yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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