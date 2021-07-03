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Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

03.07.2021 01:33

Adana'da iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda kullanılan bıçağın üzerinde " Suçlu kim" yazması dikkat çekti.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil Ö. (23) ve Atakan K. (21) karın bölgesinden bıçaklandı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken olayın şüphelisi bıçağı yol kenarına atarak koşarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Halil Ö.'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, olayda kullanılan bıçakta inceleme yaptı. Bıçağın üzerinde "Suçlu kim" yazması dikkat çekti. Bıçak üzerinde detaylı inceleme yapılması için emniyete götürüldü.

Polis olaydan kısa süre sonra bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - ADANA

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Polis, Adana, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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