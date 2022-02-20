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Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

20.02.2022 22:06
Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Akıncılar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.E. ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi yaralandı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri, M.E'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralıyı ise Çukurova Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Akıncılar, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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