Adana'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Polis , olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karıştığı gerekçesiyle polis bazı kişileri gözaltına alırken kısa süreli arbede yaşandı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek pompalı tüfeklerin de kullanıldığı silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler mahallesinde, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Adana 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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