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ADANA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika

ADANA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI

24.07.2021 23:08

ADANA'da 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ADANA'da 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ellerinde pompalı tüfek olan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler etrafa ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin mahalleyi ablukaya almasıyla sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ADANA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI
ADANA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI
ADANA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI
ADANA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI
ADANA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI
ADANA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI

İsmetpaşa Mahallesi, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI VE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika


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