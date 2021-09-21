Son dakika haberi... İki grup arasındaki silahlı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

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Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastanelere kaldırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Bu sırada tabancayla ateş açılması sonucu K.D. ve H.C. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılardan H.C. özel araçla Yüreğir Devlet, K.D. ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları araştırmada çok sayıda kovan buldu.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.