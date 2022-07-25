Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

ADANA'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ramazan Demirtaş ve Sergen Çelik öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobillerle bir sokağa gelen iki grup, kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı. Silah sesleri mahallede panik ve korkuya neden olurken, çatışmanın yaşandığı sokak savaş alanına döndü. Olayda, Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ümit Ekmekçi, Serhat Saygılı, Muhammet Savan yaralandı. Yaralılardan Demirtaş, Savan, Ekmekçi ve Saygılı arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in öldüğünü belirledi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Demirtaş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.