Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

25.07.2022 03:16
Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

ADANA'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ramazan Demirtaş ve Sergen Çelik öldü, 3 kişi de yaralandı.

ADANA'da sokakta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Ramazan Demirtaş ve Sergen Çelik öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobillerle bir sokağa gelen iki grup, kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açmaya başladı. Silah sesleri mahallede panik ve korkuya neden olurken, çatışmanın yaşandığı sokak savaş alanına döndü. Olayda, Sergen Çelik, Ramazan Demirtaş, Ümit Ekmekçi, Serhat Saygılı, Muhammet Savan yaralandı. Yaralılardan Demirtaş, Savan, Ekmekçi ve Saygılı arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi silahla vurulmuş ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in öldüğünü belirledi. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Demirtaş da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

2 TABANCA, DOLU ŞARJÖR VE 28 KOVAN BULUNDUOlay yerinde inceleme yapan polis ekibi, Sergen Çelik'in yanında ve yakınında tabanca ile sokakta dolu şarjör ele geçirirken, silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu. Delil toplama çalışmasının ardından olay yerindeki ve hastanedeki cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin inceleme yaptığı sırada olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizleri geçirdiOlaya karıştığı öne sürülen çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

YORUMLAR
500
Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
23:18 Sivas'ta çobanın hırsız sanıp tüfekle vurduğu 3 kişinin koyun ticareti yaptığı öğrenildi
22:42 Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!
22:32 Yürek yakan kazada yaşamını yitiren polis memuruyla ilgili kahreden detayı Emniyet Müdürü paylaştı
22:29 Meksika'da korkutan olay! 14 yaşındaki bir çocuk jaguar saldırısına uğradı
22:20 Milletin Sesi mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere seçim vaadi: Her bayramda en az asgari ücret kadar ikramiye verilecek
22:15 Manisa ve Kütahya'da korkutan orman yangını! Vatandaşlar tahliye edilmeye başlandı
22:05 Galatasaray'ın yeni transferi Seferovi ilk maçında mest etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 03:16:40. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da iki grup sokak ortasında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement