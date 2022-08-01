Adana'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Adana 'da iki gün önce hakkında kayıp başvuru su yapılan 10 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Adana, su, Güncel, Son Dakika

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