Adana'da üç kişinin cep telefonlarını çalan iki kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da üç kişinin cep telefonlarını çalan iki kapkaç zanlısı tutuklandı

07.09.2022 10:06

Adana'da iki günde üç kişinin cep telefonunu çalıp motosikletle kaçan iki kapkaç zanlısı tutuklandı.

Adana'da iki günde üç kişinin cep telefonunu çalıp motosikletle kaçan iki kapkaç zanlısı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Dervişler ve Yavuzlar mahalleleri ile Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi'nde motosikletli iki kişi, iki günde üç kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı.

Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kapkaçları aynı iki şüphelinin yaptığını tespit etti.

Olaylarda motosikleti kullanan Şahin S. ile telefonları çalan Halil İbrahim M. (18) adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde, çalınan cep telefonlarına ise ulaşılamadı.

Zanlılardan Şahin S'nin "hırsızlık", "yaralama" ve "mala zarar verme" gibi olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Yavuzlar Mahallesi'nde bir kişinin bisikletiyle seyir halindeyken elindeki cep telefonunun arkasından yaklaşan motosikletli zanlılar tarafından çalınması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur kişinin, olayın ardından bisikletiyle kaçan motosikletli şüphelilerin peşine düşmesi de görüntülerde yer aldı.

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Kaynak: AA

Reşatbey Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da üç kişinin cep telefonlarını çalan iki kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da üç kişinin cep telefonlarını çalan iki kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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