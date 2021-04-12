İki hafif ticari araçta gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi - Son Dakika

İki hafif ticari araçta gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi

12.04.2021 06:53

Adana'da içerisinde gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirilen iki hafif ticari aracın sürücüleri gözaltına alındı.

Adana'da içerisinde gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirilen iki hafif ticari aracın sürücüleri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 59 TR 224 ile 01 ENC 28 plakalı araçlarla kente gümrük kaçağı tütün getirileceği ihbarı üzerine D-400 kara yolundaki kavşaklara polis ekipleri sevk edildi.

Yolda önlem alan ekipler, şüpheli iki hafif ticari aracı merkez Yüreğir ilçesi Mobilyacılar Sitesi Kavşağı'nda durdurdu.

Ekipler, araçlarda yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirdi.

Malzemeler ve gözaltına alınan araç sürücüleri emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İki hafif ticari araçta gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi
İki hafif ticari araçta gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi
İki hafif ticari araçta gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi
İki hafif ticari araçta gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi

Polis, Adana, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki hafif ticari araçta gümrük kaçağı yaklaşık 1 ton tütün ele geçirildi - Son Dakika


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