Üye Girişi
Adana'da iki hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı - Son Dakika

Adana'da iki hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

27.01.2022 15:11
Adana'da iki hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı

Adana'da, bir iletişim şirketinin yer altı kablolarını çalmaya çalışan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

Adana'da, bir iletişim şirketinin yer altı kablolarını çalmaya çalışan 2 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Tepecikören Mahallesi'nde özel bir iletişim şirketinin yer altı kablolarını çalmaya çalışan M.Ş. ve S.A'yı fark etti.

Ekipler, iki zanlıyı suçüstü gözaltına aldı.

Olay yerinde demir kesme makası, kerpeten ve eldiven, şüphelilerin kullandıkları araçta da 3 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da iki hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı - Son Dakika


İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti         
14:40
Everton taraftarı onu şehirde bile görmek istemiyor! Vitor Pereira'dan tepkilere şaşırtan cevap Everton taraftarı onu şehirde bile görmek istemiyor! Vitor Pereira'dan tepkilere şaşırtan cevap         
13:49
Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Bakanlık dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemleri anlattı Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Bakanlık dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemleri anlattı         
13:06
Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek Fiyat yükselişinin önüne geçmek için yeni önlem! Bakanlık, 20 ürünün ihracatına müdahale edebilecek         
12:43
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Gaz nedeniyle boruda mahsur kalan işçiyi itfaiyeci kurtardı! 200 metre süründü Gaz nedeniyle boruda mahsur kalan işçiyi itfaiyeci kurtardı! 200 metre süründü         
11:36
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08

Son Dakika Haberleri
15:09 İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!
15:04 ABD'li dev banka JP Morgan'dan Türkiye değerlendirmesi: Dolarizasyon azaldı!
14:49 Hablemitoğlu suikastının önemli ismi Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Ankara Emniyeti'ne teslim edildi
14:47 Nuri Alço'dan Fatma Girik'e son veda: Türk sineması onun sayesinde ayakta
14:39 Ünlü iş insanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti
14:22 Fatma Girik'in cenaze törenine giden Ekrem İmamoğlu, kendisini alkışlayan vatandaşları durdurdu
14:20 Zonguldak-İstanbul yolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksattı! Araçlar, kapanan yol yerine alternatif yollara yönlendirildi
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'li belediyelerin engellendiği yalandır" açıklamasına Seyit Torun'dan cevap geldi
13:56 Fikret tüm gerçeği öğrenip deliye dönüyor! Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yeni bölümüyle yayında!
13:52 80 bine yaklaşan vaka nedeniyle yarıyıl tatili uzatılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den net yanıt: Yüz yüze eğitime devam!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 15:19:27. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da iki hırsızlık zanlısı suçüstü yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement