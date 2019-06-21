Son Dakika Haberleri: Adana'da iki hurda otomobil yandı
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Adana'da iki hurda otomobil yandı

1 saat önce

Adana'da hurda iki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüMerkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki bir hurda dükkanında, iki otomobilde parçalama işlemi yapıldığı sırada yangın çıktı.

Adana'da hurda iki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki bir hurda dükkanında, iki otomobilde parçalama işlemi yapıldığı sırada yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
İş yeri sahibi Ayhan Özcan, benzin dökülen otomobillerden birinde unutulan sigara nedeniyle yangın çıktığını iddia etti.
Adana'da iki hurda otomobil yandı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:49 Kaynak: AA
Yüreğir, İtfaiye, Adana, Güncel
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