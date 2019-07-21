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Adana'da iki kadın silahlı saldırıda yaralandı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kadın yaralandı.

Adana'da iki kadın silahlı saldırıda yaralandı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde Dilara E. (19) ve Şeyda O. (24) yolda yürüdükleri sırada bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu ayak bileklerinden yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen zanlı Yılmaz Ç'yi (33) olay yerine yakın bir yerde suç aleti silahla yakaladı.
Ekipler Yılmaz Ç'yi azmettirdiği öne sürülen kız arkadaşı Menekşe A'yı da gözaltına aldı.
Yaralılar Dilara E. ve Şeyda O'nun daha önce Menekşe A'yı darbettiği ve bu nedenle aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü.
Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:37 Kaynak: AA
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