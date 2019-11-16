Son Dakika Haberleri: Adana'da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı
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Adana'da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı

6 saat önce

Adana'da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandıADANA - Adana'da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Adana'da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı

ADANA - Adana'da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olaylar, 13 Kasım'da Çukurova ve Seyhan ilçelerinde meydana geldi. İddiaya göre, ilk olay Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafeteryaya gece bir otomobil içinden ateş açıldı. Bir süre sonra aynı araçtaki şüpheliler Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki başka bir restorana uzun namlulu silahlarla ateş etti. Can kaybınını yaşanmadığı olaylarla ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro ekipleri çalışma başlattı. Polis, zanlıları yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede otomobilin kiralık olduğu belirlendi. İş yerinin ortaklarından Mehmet Emin Ç.'nın ifadesini alan polis, kullanılan otomobilden yola çıkarak saldırganları kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan Abdullah Ç. Abit B. Sergen S. ve Hızır Ü. (22), sorgularında, "Mehmet Emin Ç. ile aramızda husumet vardı. Daha önceden ateş açtığımız kafeteryaya gittik. Burada Mehmet Emin Ç. bizi iyi karşılamadı, olayı bu yüzden gerçekleştirdik" dediği ileri sürüldü. Polis, olayda kullanılan kalaşnikof marka uzun namlulu silah, av tüfeği ve tabanca ele geçirdi.

Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

Adana'da iki kafeye uzun namlulu silahlarla saldırdığı öne sürülen 4 zanlı yakalandı

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:23 Kaynak: İHA
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