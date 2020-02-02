Adana'da iki kardeş su satarak kazandıkları parayı depremzedelere bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da iki kardeş su satarak kazandıkları parayı depremzedelere bağışladı - Son Dakika

Adana'da iki kardeş su satarak kazandıkları parayı depremzedelere bağışladı

6 saat önce

Adana'da ortaokul ve ilkokul öğrencisi iki kardeş, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için pazarda su satıp topladıkları paraları Kızılay'a verdi.

Adana'da iki kardeş su satarak kazandıkları parayı depremzedelere bağışladı, System.String[]

Adana'da ortaokul ve ilkokul öğrencisi iki kardeş, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için pazarda su satıp topladıkları paraları Kızılay'a verdi.

Türk Kızılay Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki İsmail ve ilkokula giden 10 yaşındaki kardeşi Muhammed Çellikel, depremzedelere katkı sağlayabilmek için semt pazarında su sattı.

İki kardeş, biriktirdikleri parayı Türk Kızılay Adana Şubesine getirip, depremzedeler için bağışta bulundu.

Şube Başkanı Ramazan Saygılı tarafından misafir edilen çocuklar, televizyondan görüp etkilendikleri depremzedeler için okulların tatil olmasını da fırsat bilerek su satıp para biriktirdiklerini aktardı.

Saygılı da depremin ardından kurumlar, firmalar ve bireysel bağışçıların Kızılay aracılığıyla yardımlarını depremzedelere ulaştırmak için adeta yarıştıklarını kaydetti.

Kardeşleri davranışlarından dolayı tebrik eden Saygılı, "Hem çocuklarımızı hem de onları yetiştiren değerli ailelerini kutluyorum." ifadesini kullandı.

Malatya, Kızılay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malatya Valiliği'nden "Deprem sonrası Alevi köylere yardım yapılmıyor" iddialarına yalanlama geldi
Eski SAS komandosu İBB'ye güvenlik müdürü oldu CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:12:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da iki kardeş su satarak kazandıkları parayı depremzedelere bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]