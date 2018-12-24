Son Dakika Haberleri: Adana'da İki Kardeşin Öldüğü Yangına İlişkin Davada Karar

Adana'da İki Kardeşin Öldüğü Yangına İlişkin Davada Karar

42 dakika önce

Adana'da misafir kaldıkları evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada yargılanan tutuksuz sanık, 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana'da İki Kardeşin Öldüğü Yangına İlişkin Davada Karar, System.String[]
Adana'da misafir kaldıkları evde çıkan yangında 2 ve 4 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirmesiyle ilgili davada yargılanan tutuksuz sanık, 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz sanık Ali Rıza S. katılmadı.

Uzun süredir aranmasına rağmen bulunamayan ölen çocukların annesi Yasemin Kahriman'ın da gelmediği duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını yineledi.

Savcı, raporda asli kusurlu bulunan sanık Ali Rıza S'nin 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, yargılama aşamasında yaşamını yitiren diğer sanık İbiş Ç'yle ilgili davanın da düşürülmesini talep etti.

Sanık Ali Rıza S'nin avukatı ise davanın başından bu yana Yasemin Kahriman'ın mahkemeye getirtilmesini istediklerini ancak müştekinin kaçtığını belirterek, müvekkilinin olayda kusurunun bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza S'yi "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 7 yıl hapis cezasına mahkum etti. Diğer sanık İbiş Ç. hakkındaki dava ise vefat ettiği için düşürüldü.

Mersin Kadın Sığınmaevi'nde kalan Yasemin Kahriman (31), kızları Fatma (4) ve Selvi'yi (2) yanına alarak 7 Ocak 2015'te Tunceli Otogarı'nda tanıştığı ve Adana'da yaşayan Ali Rıza S'nin yanına gelmiş, Ali Rıza S. de anne ile iki kızını arkadaşı İbiş Ç'nin kiracı olduğu eve yerleştirmişti. Evde 9 Ocak 2015'te çıkan yangında iki kız kardeş hayatını kaybetmiş, anneleri ise dumandan etkilenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:14 Kaynak: AA

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