Adana'da kalbinden ve akciğerinden bıçaklanan gencin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Adana'da kalbinden ve akciğerinden bıçaklanan gencin tedavisi sürüyor

13.09.2022 16:58
Adana'da kalbinden ve akciğerinden bıçaklanan gencin tedavisi sürüyor

Adana'da iki kardeşle yaptığı kavga sırasında bıçaklanarak yaralandığı ileri sürülen gencin tedavisi devam ediyor.

Adana'da iki kardeşle yaptığı kavga sırasında bıçaklanarak yaralandığı ileri sürülen gencin tedavisi devam ediyor.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde ikamet eden M.A.A (17), önceki gün arkadaşı C.E (17) ve ağabeyi N.E (19) ile sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı.

M.A.A, tartışmanın ardından parkta buluştuğu C.E. ve N.E. ile kavga etti.

Kavga sırasında bıçaklanan M.A.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kalbinden ve akciğerinden bıçaklandığı öğrenilen M.A.A, ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli iki kardeşi yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ağabeyi N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aile çocuğun iyileşmesini bekliyor

Yaralı gencin babası Cevdet A. (48), şu an tedavisi devam eden oğlunun durumunun kötü olduğunu söyledi.

Oğlundan gelecek iyi bir haberi beklediklerini aktaran baba Cevdet A, "Çocuğumun üç defa kalbi durdu. Ameliyat edildikten sonra yoğun bakıma alındı. Şu anda herhangi bir tepki de veremiyor. Oğlumdan gelecek güzel bir haber bekliyoruz." dedi.

Anne Kader C. (38) de şakalaşmayla başlayan tartışmanın sonucunda bıçaklandığını iddia ettiği oğlunun, yaşama tutunmaya çalıştığını kaydetti.

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DEREDEKİ SAZLIKTA BİR KISMI ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU DEREDEKİ SAZLIKTA BİR KISMI ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU Deredeki sazlıkta bir kısmı çürümüş erkek cesedi bulundu Deredeki sazlıkta bir kısmı çürümüş erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da kalbinden ve akciğerinden bıçaklanan gencin tedavisi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da kalbinden ve akciğerinden bıçaklanan gencin tedavisi sürüyor - Son Dakika
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