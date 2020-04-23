Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Adana'da iki katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Adana'da iki katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını, üst kattaki ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar meydana gelirken dumandan etkilendiği belirlenen Suriye uyruklu Mecit Rehavi, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada yangının elektrik aksamından kaynaklandığını tespit etti.

İtfaiye, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:50 Kaynak: AA

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