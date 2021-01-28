Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir süre mahsur kaldılar - Son Dakika

Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir süre mahsur kaldılar

28.01.2021 05:35
Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir süre mahsur kaldılar, System.String[]

Adana'da iki katlı evin merdiven boşluğundaki yangın nedeniyle bir süre mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Adana'da iki katlı evin merdiven boşluğundaki yangın nedeniyle bir süre mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde iki katı bir evde yangın çıktığını görenler, binanın sigortasını kapattıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada ev sahiplerini uyandıran vatandaşlar, merdiven boşluğunda oluşan yoğun duman nedeniyle kimseyi bulunduğu yerden çıkartamadı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İki katlı evde kalanlar ise duman nedeniyle evlerin demir parmaklıklar bulunan camlarına ve balkonuna çıkarak bir süre kurtarılmayı bekledi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken olay da ölen ya da yaralanan olmadı.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları araştırmada yangının merdiven boşluğunda bulunan odunların tutuşması sonucu çıktığını belirledi.

İtfaiye, Seyhan, Yangın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da iki katlı evde çıkan yangında bir süre mahsur kaldılar - Son Dakika


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