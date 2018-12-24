Adana'da İki Kişinin Öldüğü Silahlı Kavga

Adana'da bir restoranın ortakları arasında hisse satışı konusundaki anlaşmazlıktan çıktığı öne sürülen kavgada iki kişinin öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanması ilgili 2'si tutuklu 11 sanık hakkında 60 yıldan ikişer kez müebbete kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Adana'da bir restoranın ortakları arasında hisse satışı konusundaki anlaşmazlıktan çıktığı öne sürülen kavgada iki kişinin öldürülmesi, 3 kişinin de yaralanması ilgili 2'si tutuklu 11 sanık hakkında 60 yıldan ikişer kez müebbete kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.



Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar K.D. ve E.Ç. ile tutuksuz sanıklardan S.K, Ö.K. ve A.A. geldi.



Duruşmada tanıklar dinlendi.



Tanık A.A, öldürülen Orhan Koğa'yı tanımadığını, Murat Sultan'ı ise tanıdığını ve kardeşi gibi olduğunu, olayı kendisine ait iş yerinin bekçisinden öğrendiğini söyledi.



Tanık Ö.D, iş yerini kapattıktan sonra çalışanları evlerine bırakırken olaya denk geldiğini kaydetti.



Duruşmada, sanıklar ile avukatlarına da söz hakkı verildi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.



Olay





Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki restoranın ortakları K.D. ve E.Ç. (39) arasında 11 Eylül 2017'de hisselerin devri konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada, Murat Sultan (39) ile Orhan Koğa (35) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

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