Adana'da iki kişinin öldüğü trafik kazası davası

Adana'da, kullandığı araçla kaldırımda oturan iki kişiye çarparak ölümlerine neden olduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, sürücü belgesi bulunmayan tutuklu kadın ile arkadaşı tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.K, tutuksuz sanık N.G. ile ölen kadınların yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, N.G. ile ilgili açılan davanın devam eden davayla birleştirildiğini söyleyip N.G'ye savunmasını sordu.

Suçlamayı kabul etmeyen ve tanık olarak verdiği ifadesinin geçerli olduğunu anlatan N.G, "Şoför tarafı duvara sıfır olduğu için ben araca binmedim. Arkadaşım S.K, oturduğu yerden şoför koltuğuna geçti. Ben şoför koltuğuna geçmesini söylemedim. Her şey anlık oldu. S.K, araba kullanmasını bilmediğini söylemedi. Kontağı taktım, kendisi çevirip aracı çalıştırdı. Vitesi kendisi attı. Direksiyonu da kendisi tutuyordu. Araç birden hızlandı. 10 metre gittik. Yolun kenarında oturan bayanlara çarptık. Direksiyonu sola çevirmedim. Zaten direksiyona müdahale edecek zamanım olmadı. Bayanları görmemiştik." diye konuştu.

N.G'nin ifadesi üzerine söz hakkı verilen S.K, arkadaşınin yalan söylediğini iddia etti.

Arabayı N.G'nin çalıştırıp vitese taktığını öne süren S.K, eski savunmasını tekrarladı.

Görgü tanıklarının da dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanık S.K'nin tutukluluğunun devamına ve Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden kusur raporu alınmasına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

Olay

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi 3821 Sokak'ta 31 Mayıs'ta S.K. yönetimindeki 01 BC 470 plakalı otomobil, evlerinin önünde oturan Raziye Can (73) ve Münevver Can'a (71) çarparak ölümlerine neden olmuştu. Kazadan sonra tutuklanan S.K. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.



Sanık, geçen celsede, "Arabayı, yanımdaki N.G. çalıştırdı. Vitesi de kendisi taktı. Gaza basmamı söyledi. Ben da gaza bastım. Ayarını yapamayınca birden araç öne doğru hızlandı. Direksiyon hakimiyeti N.G'deydi. Ben direksiyonu tutmuyordum." şeklinde savunma yapmıştı.

S.K'nin savunmasının ardından, mahkemece tanık olarak dinlene N.G. hakkında da "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.