Son Dakika Haberleri: Adana'da iki kişinin ölümüne neden olan minibüs kaza yerinden kaldırıldı
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Adana'da iki kişinin ölümüne neden olan minibüs kaza yerinden kaldırıldı

17 dakika önce

Adana'da dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olan minibüs kaza yerinden uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı.

Adana'da iki kişinin ölümüne neden olan minibüs kaza yerinden kaldırıldı, System.String[]
Adana'da dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden olan minibüs kaza yerinden uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Mehmet K. idaresindeki 01 RU 829 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Çulluuşağı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bekleyen Celal ve Hürü Şahin çiftine çarparak devrildi. Kazada, Celal ve Hürü Şahin çifti olay yerinde hayatını kaybetmiş, minibüs sürücüsü ile yanındaki İsmet Gök yaralanmıştı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi ise önce Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, ardından ilçeye bağlı Çulluuşağı Mahallesi Mezarlığında ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

Öte yandan, kazaya karışan ve iki kişinin ölümüne neden olan 01 RU 829 plakalı arkasında römork takılı olan minibüs ise kaza yerinden uzun uğraşlar sonucu kaldırılarak çekiciye yüklendi. - ADANA
Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:11 Kaynak: İHA
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