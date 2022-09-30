Adana'da trafikteki sopalı ve silahlı kavganın "yola çöp atma" tartışmasından çıktığı öğrenildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da trafikteki sopalı ve silahlı kavganın "yola çöp atma" tartışmasından çıktığı öğrenildi

30.09.2022 10:48
Adana'da trafikteki sopalı ve silahlı kavganın "yola çöp atma" tartışmasından çıktığı öğrenildi

Adana'da iki kişinin tutuklandığı trafikteki silahlı ve sopalı kavganın, taraflardan birinin araçtan yola çöp atması yüzünden çıktığı öğrenildi.

Adana'da iki kişinin tutuklandığı trafikteki silahlı ve sopalı kavganın, taraflardan birinin araçtan yola çöp atması yüzünden çıktığı öğrenildi.

Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 28 Eylül'de trafikte çıkan tartışmanın daha sonra silahlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi, ardından gözaltına alının 3 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, cip sürücüsü M.A'nın ifadesinde, karşı tarafın aracından yola meşrubat şişesi ve yiyecek ambalajı atması üzerine trafiği tehlikeye düşürdüklerini söylediğini, bunun üzerine sürücünün tepki gösterdiğini iddia etti.

Konuşmak için durduğu sırada araçta bulunanların üzerine yürüdüğünü bunun üzerine kendisini korumaya çalıştığını öne süren M.A, kaçmaya çalışırken de arkasından tüfekle ateş edildiğini belirtti.

Tutuklanan şüphelilerden Bilal Can E. ise aracındaki M.E.E'nin (17) yola bir şeyler atması üzerine çevreyi kirletmemesi konusunda uyardığını, bu sırada cip sürücüsünün kendilerine hakaret ettiğini ileri sürdü.

Bilal Can E, konuşmak için durdukları sırada cip sürücüsünün M.E.E'ye sopayla vurduğunu, olayın şokuyla bagajdan tüfeği alarak ateş ettiğini iddia etti.

Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 28 Eylül'de 01 DHF 10 plakalı cip sürücüsü M.A. ile 01 AHS 676 plakalı otomobilde bulunan Bilal Can E, Enes Ş. ve M.E.E arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında Bilal Can E'nin aracın bagajından av tüfeğini çıkararak kaçan cipin arkasından bir el ateş etmesi otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.E. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmış, nöbetçi hakimliğe çıkarılan Bilal Can E. ve Enes Ş. tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı Adana'da trafikte çıkan tartışmada araçtaki bir kişinin av tüfeğiyle ateş etmesi kamerada Adana'da trafikte çıkan tartışmada araçtaki bir kişinin av tüfeğiyle ateş etmesi kamerada
Kaynak: AA

Belediye evleri mahallesi, Eylül, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da trafikteki sopalı ve silahlı kavganın 'yola çöp atma' tartışmasından çıktığı öğrenildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:38 Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı
16:16 Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
16:13 Altın Kelebek'te şok olay! Birçok ünlü isim adaylık sistemini adaletli bulmadıklarını söyleyerek adaylıktan çekildi
16:06 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İstanbulkart sahiplerine 29 Ekim uyarısı: Kartlarını kişiselleştirmeyenler ücretsiz ulaşımdan faydalanamayacak
16:00 Bella Hadid, zayıflamak için sağlığını riske attı! Hiçbir şey yemeyip, 2 paket sigara ve enerji içeceği içiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 17:53:11. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da trafikteki sopalı ve silahlı kavganın "yola çöp atma" tartışmasından çıktığı öğrenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement