Adana'da iki kız arkadaştan haber alınamıyor - Son Dakika
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Adana'da iki kız arkadaştan haber alınamıyor

17 dakika önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün evlerinden ayrılan iki kız arkadaş için arama çalışması başlatıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün evlerinden ayrılan iki kız arkadaş için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi'ndeki evinden dün öğlen saatlerinde çıkan 13 yaşındaki Büşra Ökten'den haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kısa süre sonra Büşra Ökten'in arkadaşı 17 yaşındaki Mine Yolcu'nun da kayıp olduğu ortaya çıktı. Yolcu'nun yakınlarının da polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Büşra'nın annesi Gülsüm Ökten, kızının kaybolduğunu belirterek, çok üzgün ve endişeli olduklarını söyledi.

Kızının öğle yemeğini yedikten sonra evden çıktığını anlatan Ökten, "Kızım bensiz bir yere gitmezdi, gideceği zaman da izin alırdı. Kızımı her yerde aradık. Arkadaşlarına sorduk ama izine rastlayamadık. Perişan olduk, ayakta duracak halimiz kalmadı. Kızımın başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz." diye konuştu.

Adana'da iki kız arkadaştan haber alınamıyor

Yüreğir, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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Adana'da iki kız arkadaştan haber alınamıyor
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