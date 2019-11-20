Adana'da iki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:44 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammet Bozacı yönetimindeki 01 TK 022 plakalı motosiklet, İbo Osman Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen kağıt toplayıcısının kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Bozacı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Plakasız motosikletin sürücüsünün olay yerinden kaçması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
İstanbul'da yüzde 20 zam gören suya Adana'da yüzde 30 indirim Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı: Babası, annesini başkalarıyla fuhşa zorlamış ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor