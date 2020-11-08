İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Yaralanan bir sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 01 BHT 36 ile 01 MG 378 plakalı motosikletler çarpıştı.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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