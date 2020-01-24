Adana'da iki orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü - Son Dakika
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Adana'da iki orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü

11 dakika önce

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gece saatlerinde iki bölgede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Adana'da iki orman yangınında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü, System.String[]

Adana'nın Karaisalı ilçesinde gece saatlerinde iki bölgede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Gildirli ve Çorlu mahallelerinde gece ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 35 arazöz, 15 su tankı, 10 iş makinesi ve 150 personelle yangınlara müdahale etti.

Kontrol alınan yangınlarda yaklaşık 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi.

Yılmaz, "Dün çıkan yangınlara arazöz, su tankerleri, iş makineleri ve personelimizle hızlıca müdahale ettik. İki yangın da kontrol altına alındı. Bölgede 20 hektara yakın ormanlık alanda zarar oluştu. Şu anda soğutma çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Karaisalı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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