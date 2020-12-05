Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yakup Dizman idaresindeki 01 DZM 61 plakalı otomobil, Nergiz Caddesi'nde karşı yönden gelen Ömer Emre yönetimindeki 01 DLE 86 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra Emre idaresindeki otomobil istinat duvarına, Dizman yönetimindeki otomobil elektrik direğine çarptı.
Kaza nedeniyle mahallenin elektriği kısa süreliğine kesintiye uğradı.
Emre, kazada hafif yaralanırken, Dizman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika