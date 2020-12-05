İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

05.12.2020 23:13

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yakup Dizman idaresindeki 01 DZM 61 plakalı otomobil, Nergiz Caddesi'nde karşı yönden gelen Ömer Emre yönetimindeki 01 DLE 86 plakalı otomobille çarpıştı. Daha sonra Emre idaresindeki otomobil istinat duvarına, Dizman yönetimindeki otomobil elektrik direğine çarptı.

Kaza nedeniyle mahallenin elektriği kısa süreliğine kesintiye uğradı.

Emre, kazada hafif yaralanırken, Dizman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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