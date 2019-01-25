Son Dakika Haberleri: Adana'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Cuma Çafin'in kullandığı 27 EG 331 plakalı otomobil ile Adem Kocaman idaresindeki 01 ELZ 12 plakalı otomobil Atakent Mahallesi Sarmaşık Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüleri otomobilden çıkardı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İncelemenin otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Güncel
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