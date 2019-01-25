Adana'da İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Adana
'nın Yüreğir
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Cuma Çafin'in kullandığı 27 EG 331 plakalı otomobil ile Adem Kocaman idaresindeki 01 ELZ 12 plakalı otomobil Atakent Mahallesi
Sarmaşık Caddesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, yaralanan sürücüleri otomobilden çıkardı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İncelemenin otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:14 Kaynak: AA
Cani Koca, 6 Çocuğunun Annesini "Beni Aldatıyorsun" Diyerek Öldürdü
Alparslan Kuytul Hakkında Tahliye Kararı Verildi
Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti
Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış