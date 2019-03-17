Son Dakika Haberleri: Adana'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Adana'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ferhat Oğuz'un kullandığı 01 DDT 85 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Halef'in kullandığı 27 MD 173 plakalı otomobil merkez Yüreğir ilçesi İlbey Güneş Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarında bir gıda firmasının araç giriş kapısına çarparak durabildi.

Kazada Halef ve Oğuz ile ismi öğrenilemeyen eşi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Güncel
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