Adana'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ferhat Oğuz'un kullandığı 01 DDT 85 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Halef'in kullandığı 27 MD 173 plakalı otomobil merkez Yüreğir
ilçesi İlbey Güneş Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç yol kenarında bir gıda firmasının araç giriş kapısına çarparak durabildi.
Kazada Halef ve Oğuz ile ismi öğrenilemeyen eşi yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:07 Kaynak: AA
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