Adana'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sedat Koşar (42) yönetimindeki 44 DM 851 plakalı otomobil ile Kurtuluş Yazbahar'ın (41) kullandığı 01 PS 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde sıkışan Neşe Subaşı (42), itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yaralılar Neşe Subaşı, Sevinç Koşar, Muhammed (3) Mustafa (6) ve Nil Koşar (9) ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ADANA