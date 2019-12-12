Adana'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek beldesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Adana karayolu Mercimek beldesi yakınlarında meydana geldi. Kadirli'den Adana'ya gitmekte olan Fatma Çalış idaresindeki 80 LN 615 plakalı otomobil, karşı yönden gelen lastiği patlayan otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Fatma Çalış ve yanında bulunan Melek Usta ile ismi öğrenilemeyen diğer otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen kurtarma ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Melek Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise tedavisi sürüyor. - ADANA