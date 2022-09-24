Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Diğer otomobildeki zanlıların ateş etmeye devam etmesi sonucu evde kınaya gitmeye hazırlanan Rahime Eker (90) ve torunu Side Yıldız (24) ile kaza yapan araçtaki 3 şüpheli yaralandı.

Adana 'da iki otomobildeki şüphelilerin silahlarla birbirlerine ateş açması sonucu kazara vurulan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, torunu ve 3 zanlı yaralandı.

Kaynak: AA

Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

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