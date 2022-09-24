Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

24.09.2022 20:56
Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Adana'da iki otomobildeki şüphelilerin silahlarla birbirlerine ateş açması sonucu kazara vurulan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, torunu ve 3 zanlı yaralandı.

Adana'da iki otomobildeki şüphelilerin silahlarla birbirlerine ateş açması sonucu kazara vurulan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, torunu ve 3 zanlı yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde aralarında kovalama yaşanan iki otomobildeki şüpheliler, birbirlerine silahlarla ateş açtı.

Sürücüsü yaralanan 23 ACF 274 plakalı otomobil, 3817 Sokak'ta bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Diğer otomobildeki zanlıların ateş etmeye devam etmesi sonucu evde kınaya gitmeye hazırlanan Rahime Eker (90) ve torunu Side Yıldız (24) ile kaza yapan araçtaki 3 şüpheli yaralandı.

Eker olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Adana polisinden operasyon! İncirlik Üssü'nde çalışan astsubay FETÖ'den yakalandı Adana polisinden operasyon! İncirlik Üssü'nde çalışan astsubay FETÖ'den yakalandı Adana'da kaldırımda oturan kişinin elindeki cep telefonunun çalınması kamerada Adana'da kaldırımda oturan kişinin elindeki cep telefonunun çalınması kamerada
Kaynak: AA

Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:44 Şarampole yuvarlanan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 3 kişi can verdi
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:40 Bakırköy'de korkunç olay! Husumetli olduğu komşusunu fırında satırla öldürdü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:46 Seferberlik ilanı sonrası kaçışlar başlamıştı! Birliğine teslim olmayan Ruslara ağır hapis cezası verilecek
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:32 Ortaköy'de takım elbiseli güvenlikler dehşet saçtı! 1'i kadın 3 kişi dakikalarca darbedildi
17:32 Küvette oğluyla çırılçıplak poz veren ünlü model Emily Ratajkowski eleştiri aldı
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 20:56:17. #1.13#
SON DAKİKA: Silahlı kavgada ateş arasında kalan 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement