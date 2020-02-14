Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

16 dakika önce

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada1 kişi yaralandı.

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, System.String[]

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuğrul Yardımcı idaresindeki 01 TY 290 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'nda Ekrem Menteşe'nin kullandığı 33 NKS 93 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralanmazken yolcu konumundaki Mahmut Uğur yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Uğur, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yapılan çalışmaların ardından araçlar bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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